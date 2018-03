Saint Denis : la reconstruction de la flèche de la basilique est lancée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Outre l'aspect historique, un tel chantier permettrait de booster la fréquentation du site, visité par seulement 200.000 personnes par an (contre 13 millions pour Notre-Dame-de-Paris).

Un comité de parrainage du projet, présidé par l'académicien Erik Orsenna avait été mis en place en 2015, et les pouvoirs locaux avaient décidé de s'impliquer. "Cette basilique fait partie de notre histoire. Elle est inscrite dans les gènes d'une ville qui s'est édifiée autour d'elle. C'est l'une de nos grandes fiertés, et il est temps de lui redonner le visage qu'elle a eu pendant des siècles", expliquait à l'époque Didier Paillard, le maire PCF de Saint-Denis.

La basilique n'a en effet pas toujours eu le visage que nous lui connaissons. Elle possédait à l'origine une flèche du XIIIe siècle qui culminait à 86 mètres de haut. Frappée par la foudre en 1837 et présentant des lézardes, elle fut démontée par Viollet-le-Duc en 1846.

Reconstruire la flèche de la basilique de Saint-Denis ? Ce projet fou prend réalité. La ministre de la Culture Françoise Nyssen, qui souhaite que la nécropole des rois de France devienne "aussi reconnue que Notre-Dame", a donné le coup d'envoi du chantier ce samedi. Evalués à 20 millions d'euros, les travaux, qui devraient durer au moins dix ans, seront financés grâce au mécénat et aux visites du chantier.

