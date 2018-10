Rwanda : non-lieu requis dans l’enquête sur l’attentat contre le président Habyarimana

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Zone tampon d’Idleb: retrait partiel des armes lourdes… pas de retrait des takfiristes… et des tirs meurtriers

Le Portugal et l'Espagne frappés de plein fouet par la tempête Leslie

Si, pour les avocats des sept mis en examen, Bernard Maingain et Léon-Lef Forster, "cette étape tend à clore vingt années d’errements", les parties civiles dénoncent une position "inacceptable". "Depuis dix ans, le parquet a lâché les juges d’instruction pour des raisons notamment politiques. La preuve en est que ce réquisitoire arrive précisément au moment de la nomination d’une Rwandaise (Louise Mushikiwabo) à la tête de l’organisation de la francophonie", dénonce Me Philippe Meilhac, avocat notamment d'Agathe Habyarimana, veuve du président assassiné.

La décision finale sur leur sort est désormais entre les mains des juges d’instruction, Nathalie Poux et Jean-Marc Herbaut.

Au terme de plus de 20 ans d'enquête, le parquet de Paris a demandé un non-lieu pour sept personnes, dont l'actuel ministre de la défense du Rwanda, poursuivies en France pour l'attentat qui a coûté la vie en 1994 au président rwandais Juvénal Habyarimana. Cet évènement est considéré comme l'élément déclencheur du génocide qui a coûté à l'époque la vie à 800.000 personnes.

