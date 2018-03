Russie : Vladimir Poutine réélu avec un score record

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'autre chiffre attendu était celui de la participation. Elle s'établit à 67,4 %, soit un taux légèrement plus élevée qu'en 2012 (65,27%). Mais l'’ONG Golos, spécialisée dans la surveillance des élections, a constaté au moins 2800 cas bourrages d'urnes, de vote multiples ou d'entraves à la surveillance du scrutin. L'opposant principal à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, avait mobilisé 33 000 personnes pour surveiller les bureaux de vote. Il a notamment diffusé une vidéo montrant un bourrage d'urnes.

Il n'y avait guère de suspense. Ce dimanche, faute de véritables opposants, Vladimir Poutine a largement remporté l'élection présidentielle en Russie. Il obtient 76,67 % des voix, après le décompte de plus de 99 % des bulletins. Un score record puisqu'il bat de 13 points son score à la présidentielle de 2012. Derrière, les autres candidats se partagent les miettes. Le communiste Pavel Groudinine obtient 12% des voix devant l’ultranationaliste Vladimir Jirinovski (6%). La candidate libérale Ksenia Sobtchak recueille 1,5% des votes.

