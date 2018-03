La Russie va lancer une série de missions vers Mars dès 2019

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La France et l'Algérie doivent coopérer contre les passeurs de migrants, affirme Paris

Nouvelles sanctions américaines contre la Russie, pour interférence et cyberattaques

En savoir plus

Dans un film documentaire d'Andrey Kondrashov, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie lancera dès 2019 une série de missions vers Mars, rapporte ce jeudi 15 mars l'agence de presse russe, Interfax . "Nous comptons procéder à des lancements sans pilote et, dans la foulée, à des lancements habités en vue d'explorer l'espace lointain. Il s'agit notamment des programmes lunaire et de l'exploration de Mars.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres