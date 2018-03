La Russie, à son tour, va expulser 60 diplomates américains

C'est un étrange ballet diplomatique qui s'opère entre l'Occident et la Russie. De-ci de-là, Après le renvoi de 60 diplomates russes annoncé par Washington et l'annonce de la fermeture du consulat russe de Seattle, Moscou, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé qu'elle allait expulser 60 diplomates américains et fermer le consulat américain de Saint-Pétersbourg.

La France a pour sa part renvoyé 4 diplomates russes, et devrait donc s'attendre à la répartie. Les pays occidentaux ont fait valoir leur solidarité auprès du Royaume-Uni contre la Russie.

Le pays de Theresa May a décidé de renvoyer des diplomates russes pour protester contre une potentielle implication de la Russie dans la tentative d'assassinat d'un ancien agent-double russe sur le sol anglais.

Cependant, si les relations sont au plus mal, elles ne sont pas rompues comme le montre la tenue prochaine d'un sommet OTAN-Russie.