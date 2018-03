Russie : une présidentielle sans suspense

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le principal enjeu de l'élection est donc le taux de participation. L'objectif du Kremlin est de 70% de participation et 70% de votes pour Poutine.

Le grand absent du scrutin est l'opposant Alexeï Navalny, interdit d'élection en raison d'une condamnation judiciaire dont il fait l'objet et qu'il réfute. Faute de pouvoir se présenter, le principal opposant un au Kremlin a appelé au boycott des élections.

Outre Vladimir Poutine, sont en lice Pavel Groudinine du Parti communiste, crédité de 7 à 8% des voix, l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski, qui pourrait obtenir 5 à 6% des suffrages, et cinq autres candidats crédités de moins de 1% des intentions de vote.

