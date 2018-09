La Russie pointe la responsabilité d'Israël dans la perte d'un de ses avions

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Madagascar: deux morts à cause de la peste

Wall Street devrait monter malgré l'offensive commerciale US

"#MeeToo, c'est la division entre les hommes et les femmes", estime l'acteur et réalisateur Sean Penn

Dieselgate : trois ans après, les voitures "sales" plus nombreuses dans l'UE

La France a démenti toute implication dans cette affaire, et les Etats-Unis ont envoyé des preuves montrant que ce serait en fait l'armée syrienne qui auraient touché son allié par inadvertance.

Mardi matin, la Russie a accusé Israël d'être responsable de la destruction en vol d'un de leurs avions au large de la Syrie. Le ministère de la Défense russe désignait deux attaques simultanées effectuées ce mardi par Israël et la France. D'un côté Israël aurait bombardé le port de Lattaquié où devait atterrir l'avion, le forçant à changer sa trajectoire et entrainant sa destruction. Au même moment, la France frappait le sol syrien à partir de l'Auvergne, un bâtiment de classe Mistral que la République fait patrouiller au large du Levant.

