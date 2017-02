Russie : le clan Macron s'alarme sur une possible ingérence russe dans la présidentielle

L'ombre de Moscou plane-t-elle sur la présidentielle ? Après les accusations de la CIA quant à l'élection de Donald Trump, c'est le camp Macron qui s'alarme sur de possibles ingérences russes. "Aujourd'hui il faut regarder les faits : deux grands médias, Russia Today et Sputnik , qui appartiennent à l'Etat russe, font leur quotidien de la diffusion, de la propagation, de fausses nouvelles. Ensuite ces nouvelles sont reprises, sont citées et viennent peser sur notre vie démocratique", affirme Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche!, sur France 2.

"Je dis que il y a ça d'un côté et il y a des centaines, voire des milliers, d'attaques sur notre système numérique, sur notre base de données, sur nos sites. Et comme par hasard cela vient des frontières russes" souligne-t-il. "Ce que nous demandons solennellement c'est que les plus hautes autorités de l'Etat se saisissent de ce phénomène pour garantir qu'il n'y aura pas d'ingérence d'une puissance étrangère dans notre vie démocratique."