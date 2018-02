Russie : cinq morts lors d'une attaque contre une église

"Aujourd'hui, vers 16 heures, nous avions terminé la messe, les gens commençaient à sortir. Un homme avec une barbe a couru vers l'église en criant 'Allah Akbar' et a blessé mortellement quatre personnes", a raconté un prêtre au quotidien russe MBK, précisant que l'assaillant "avait un fusil et un couteau."

Deux membres des forces de l'ordre ont aussi été blessées.

Voisin de la Tchétchénie, le Daguestan est l'une des régions les plus pauvres et instables de Russie et est la cible régulière d'attaques parfois revendiquées par le groupe Etat islamiste.