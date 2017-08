Russie : 7 blessés dans une attaque au couteau revendiquée par l'Etat islamique

Le groupe terroriste Etat islamique a revendiqué une nouvelle attaque au couteau, qui s'est cette fois produite à Sourgout, en Sibérie, ce samedi. Vers 11h20 heure locale, un homme a attaqué des passants à coups de couteau, faisant sept blessés, dont deux dans un état grave. il

"L'assaillant dans la ville de Sourgout en Russie est un soldat de l'EI", a annoncé l'Etat islamique dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq.

L'auteur de l'attaque a été abattu alors qu'il tentait de résister à la police.

Il s'agit d'un homme né en 1994 à Sourgout. Dans un premier temps, les forces de l'ordre avaient déclaré ne pas privilégier la piste de l'attentat, ce qui avait proposé la perplexité de l'opposant numéro un au Kremlin, Alexeï Navalny : "Un homme qui court avec un couteau et qui essaie de tuer un maximum de personnes. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas un attentat ?", a-t-il écrit sur Twitter.

Cette attaque intervient au lendemain d'une attaque terroriste au couteau en Finlande où un Marocain de 18 ans a poignardé à mort deux personnes et en a blessé huit autres dans la ville de Turku. La veille, l'Espagne a été la cible jeudi soir d'un double attentat meurtrier, à Barcelone et Cambrils en Catalogne, qui a fait au moins 14 morts et 120 blessés.