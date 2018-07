RTE rétablit l'alimentation électrique de la gare Montparnasse, deux trains sur trois prévus mardi

La situation est en voie d'amélioration concernant le blocage de la gare Montparnasse.

RTE a précisé lundi soir que l'alimentation électrique du poste d'Issy-les-Moulineaux avait bien été rétablie. Un important incendie a fortement impacté le trafic à la gare Montparnasse, en pleine période du traditionnel chassé-croisé ce week-end.

Les départs et les arrivées des TGV du Sud-Ouest de la France seront de nouveau assurés en gare Montparnasse dès mardi. Depuis la panne et l'incendie à Issy-les-Moulineaux, ces trains et ces départs en direction du Sud-Ouest avaient été "déplacés" vers la gare de Paris-Austerlitz.

Les deux tiers du trafic au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse seront garantis ce mardi, selon des précisions de la SNCF.

Selon la SNCF, "dès vendredi, un trafic proche de la normale sera assuré pour les départs et arrivées de fin de semaine".

Elisabeth Borne, la ministre des Transports, et Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire, sont à l'initiative d'une mission d'enquête lancée par le gouvernement. Selon eux, les "conséquences [de l'incendie] révèlent une manifeste fragilité dans l'alimentation de substitution de la gare Montparnasse".