RSF : douze pays s’engagent pour la liberté de la presse

C’est au final douze chefs d’Etat qui ont endossé ce dimanche 11 novembre à Paris l’idée d’un « pacte sur l’information et la démocratie ». Un projet pensé par l’ONG Reporters Sans frontières (RSF) dans le but de lutter contre la désinformation et protéger la liberté de la presse. Début novembre, un appel a été lancé par vingt-cinq personnalités internationales aux dirigeants afin de « lancer un processus politique » pour qu’un tel pacte soit signé « d’ici à un an ». L’initiative de RSF propose que l’espace mondial de la communication soit considéré comme un « bien commun de l’humanité » dans lequel soit garantis la liberté, le pluralisme et l’intégrité des informations.

« On a une offensive idéologique du djihadisme, de régimes autoritaires, de mouvements extrêmes qui de tous côtés se dévoilent être des ennemis de la liberté (…), cherchent à contrôler, censurer, exporter leur modèle, qui lancent des campagnes massives de désinformation et qui s’attaquent aux journalistes » a lancé le président Emmanuel Macron lors du premier Forum de Paris sur la Paix.

Il a ajouté que si internet et les réseaux sociaux ajoutent un nouvel espace de liberté, ils « offrent aussi des opportunités de manipuler les opinions à grande échelle et fragilisent l’économie »