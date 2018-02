Royaume-Uni : une version britannique d'"En Marche" est lancée

Selon franceinfo, les Britanniques ont décidé de créer un mouvement similaire à celui d'Emmanuel Macron. Baptisé Renew, il compte déjà 222 jeunes. Ils sont aidés dans leur démarche par des élus LREM, rapporte franceinfo ce 5 février. Les politiques britanniques "ne représentent plus vraiment la volonté du peuple", explique à franceinfo Hasseb Ur Rehman, futur candidat Renew. "Là, vous avez un authentique mouvement de la société civile et je voulais vraiment en faire partie", précise cet avocat. Selon lui, "à mesure que les gens commencent à voir les conséquences du Brexit, on va avoir de plus en plus de soutien".

"On suit exactement l'exemple de votre Monsieur Macron"

"Le Royaume-Uni a besoin d'un nouveau parti - pour ceux qui en ont assez des politiques actuelles, qui veulent plus d'opportunités, aspirent à être à nouveau fiers de leur pays. Nous sommes ici pour la prochaine génération. Rejoignez Renew. Parce que le Royaume-Uni mérite mieux", fait valoir le mouvement sur Twitter. Selon une porte-parole, Renew s'adressera notamment aux déçus et aux "laissés pour comptes" qui vont subir les conséquences du Brexit. "Il faut qu'on aille voir ces gens et qu'on leur demande pourquoi ils sont en colère", explique-t-elle.

Les adhérents de ce jeune mouvement vont donc aller à la rencontre des électeurs, partout sur le territoire. Pour ce faire, ils vont entamer une "tournée" dès cette semaine. "On va faire le tour de la Grande-Bretagne et on va leur poser des questions", explique à franceinfo l'un des fondateurs francophones du parti. Et d'ajouter : "On suit exactement l'exemple de votre Monsieur Macron. (…) En France, la première question c'était 'qu'est-ce qui ne va pas avec la France?', nous on va faire la même chose".