Royaume-Uni : le Parlement approuve les législatives anticipées

Actuellement, Theresa May dispose d'une majorité de 17 sièges. Les premières projections indiquent que les Tories pourraient la porter à plus de 100 députés.

Même Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, avait immédiatement annoncé qu'il y était favorable, bien que le Labour Labour soit distancé de plus de 20 points par les conservateurs dans les derniers sondages.

L'assemblée actuelle siégera jusqu'au 3 mai, avant une campagne express de cinq semaines. Un an à peine après le référendum du 23 juin, qui a engagé la Grande-Bretagne sur la voie Brexit, ce thème dominera logiquement la campagne.

Les députés ont validé l'organisation du scrutin par 522 voix contre 13 après une heure et demie de débats. Une centaine de députés a préféré s'abstenir. Le vote des deux tiers des 650 membres de la Chambre était requis pour valider la mesure.

Le Parlement britannique a approuvé ce mercredi le projet de la première ministre conservatrice Theresa May de convoquer des élections législatives anticipées le 8 juin, annoncé mardi par surprise.

