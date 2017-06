Royaume-Uni : les négociations sur le Brexit débuteront le 19 juin

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La locataire du 10, Downing Street est encore à la recherche d'un gouvernement viable en Grande-Bretagne et négocie un accord de coalition avec les unionistes nord-irlandais du DUP.

Le risque d'un report des discussions avait été évoqué récemment par des dirigeants européens, après le résultat des élections législatives britanniques du 8 juin, qui ont fait perdre à la Première ministre Theresa May sa majorité absolue.

Elles seront menées par le ministre britannique chargé de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, David Davis, et par le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier.

Londres et Bruxelles ont conjointement annoncé ce jeudi que les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne débuteront bien le 19 juin.

