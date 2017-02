Royaume-Uni : le Brexit sera déclenché entre le 11 et le 31 mars

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Nous voulons parvenir en deux ans à une conclusion sur cette question. Nous avons dit que nous pourrions avoir certaines choses à mettre en œuvre après, mais nous pensons qu'en deux ans" il est possible de mener le processus à terme, a-t-il précisé.

Afin de déclencher le Brexit, le gouvernement attend encore que la chambre haute du Parlement, la Chambre des Lords, adopte le projet de loi conférant à la Première ministre Theresa May le pouvoir d'invoquer cet article 50.

David Davis a donc confirmé que l'article 50 du traité de Lisbonne ne sera pas invoqué à l'occasion du sommet de l'Union européenne les 9 et 10 mars à Bruxelles.

Le ministre britannique David Davis a indiqué mardi 14 février que le Royaume-Uni devrait déclencher entre les 11 et 31 mars le processus de sortie de l'Union européenne.

