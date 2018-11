Le Royaume-Uni n'accordera pas l'asile à Asia Bibi par peur de "troubles communautaires"

Acquittée au début du mois d'octobre après huit ans passés dans les couloirs de la mort pour blasphème, Asia Bibi est toujours au Pakistan, où sa vie est menacée de mort par les islamistes. Elle ne pourra pas obtenir l'asile au Royaume-Uni, révèle le HuffPost UK : sa demande d'asile a été rejetée par elle pourrait causer des problèmes dans le pays, où vit une très importante communauté pakistanaise.

"On m'a indiqué que le gouvernement britannique craint que l'arrivée d'Asia Bibi au Royaume-Uni cause des problèmes de sécurité et des troubles au sein de certaines parties de la communauté et qu'elle constituerait aussi une menace pour les ambassades britanniques à l’étranger qui pourraient être la cible de terroristes islamistes", a expliqué au HuffPost anglais Wilson Chowdhry, le président de l’Association chrétienne pakistanaise britannique.

Il ajoute que "Asia et sa famille ont décidé d'accepter l'offre d'asile d'un pays occidental", sans préciser lequel. Il indique que deux pays ont fait part de leur souhait d'accorder l'asile à la chrétienne persécutée dans son pays. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a indiqué vendredi 9 novembre que la France était prête à l'accueillir. Anne Hidalgo, maire de Paris, a également fait part de sa volonté d'accueillir Asia Bibi, qui a été faite citoyenne d'honneur de la ville.