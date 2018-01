Le Royaume-Uni accepte de payer plus pour Calais

C'est une annonce que devrait confirmer Theresa May. Le Royaume-Uni va débourser 44,5 millions de livres de plus pour gérer la situation à Calais et renforcer la sécurité à la frontière.

Le gouvernement britannique a annoncé ce jeudi qu'il augmente en 2018 de 44,5 millions de livres (50,5 millions d'euros) sa contribution financière à Calais et sur les côtes françaises pour renforcer la sécurité à la frontière.

"Cet argent doit être investi dans l'amélioration de la sécurité à la frontière", a déclaré un porte-parole de l'exécutif britannique, même si la mesure devrait être confirmée par Theresa May, et ce dès ce soir.

Les Accords du Touquet vont être renégociés à l'occasion du 35e sommet franco-britannique – ces derniers sont considérés comme "très bénéfiques" au Royaume-Uni, au détriment de la France évidemment.