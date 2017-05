Royal s'attendait à être choisie par Macron pour intégrer son gouvernement

L’Élysée et Matignon ont dévoilé la semaine dernière la composition du nouveau gouvernement. Une annonce que Ségolène Royal attendait avec impatience puisqu'elle espérait être reconduite dans ses fonctions. Le 17 mai, quelques minutes après les nominations, elle avait déclaré sur BFMTV qu'elle aurait "bien voulu" continuer sa tâche, "ici ou dans un autre ministère". Et c'est Emmanuel Macron, en personne, qui lui a annoncé une triste nouvelle. "J'ai eu bien évidemment le président de la République au téléphone, Emmanuel Macron, qui m'a appelée et qui m'a expliquée que compte tenu des équilibres politiques, ça n'était pas possible." À l'époque, l'ex-ministre n'avait pas montré son mécontentement.

"C’est suffisamment dur"

Pourtant, ce mercredi 24 mai dans les colonnes de Paris Match, elle est plus que vexée. Elle reproche au chef de l'État de ne pas avoir été correct avec elle. "Je lui avais pourtant demandé de me prévenir si je ne restais pas au gouvernement. Que je puisse alerter mes proches. C’est suffisamment dur. Il ne l’a fait qu’au dernier moment...", confie-t-elle. En effet, selon Paris Match, Emmanuel Macron aurait contacté Ségolène Royal "quelques minutes avant l’annonce du nouveau gouvernement".

Le magazine souligne également que Ségolène Royal aurait "suggéré à Macron" de la laisser au ministère de l'Environnement, voire de la nommer aux Affaires étrangères. Peine perdue, Emmanuel Macron avait pris sa décision bien avant. En effet, le 9 mars dans Femme Actuelle, il avait déclaré qu'il ne nommerait pas Ségolène Royal (ni Marisol Touraine) au gouvernement, au nom du renouvellement.

