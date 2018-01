Routes à 80 km/h : Edouard Philippe accepte d'être "impopulaire" pour "sauver des vies"

La vitesse de circulation va-t-elle être réduite à 80 km/h sur les routes secondaires ? Le Premier ministre Edouard Philippe annoncera sa décision mardi, lors d'un conseil interministériel de sécurité routière (CISR). Mais sa décision ne fait peu de doute. Dans le JDD ce dimanche, il explique tout le bien qu'il pense de cette mesure.

"Il y a 3.500 morts et 70.000 blessés par an, 70.000! Après des décennies de progrès, nos résultats se sont dégradés. Eh bien je refuse de considérer cela comme une fatalité.

Chaque fois qu’un responsable politique a eu le courage de s’engager, les résultats ont été spectaculaires", assure le Premier ministre, qui accepte s'il le faut d'être impopulaire.

"Je sais que si nous annonçons cette mesure je serai critiqué. Mais je sais qu’elle va sauver des vies, et je veux sauver des vies. Je comprends les arguments, et même la mauvaise humeur, mais je ne le fais pas pour augmenter les recettes de l’Etat (...) Et si pour sauver des vies il faut être impopulaire, j’accepte de l’être."

Plusieurs personnalités ont signé vendredi un appel pour soutenir la réduction de la vitesse à 80km/h sur les routes secondaires, une mesure contre laquelle "il n'y a aucun argument". Mais des associations d'automobilistes y sont fermement opposés, dénonçant un outil supplémentaire de répression contre les automobilistes.