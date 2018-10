Roumanie : un référendum pour prévenir une future autorisation de mariage homosexuel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Même si cela ne changerait rien au quotidien des couples homosexuels dans ce pays où ni le mariage, ni l'union civile n'est autorisé pour ces derniers mais si la révision constitutionnelle venait à se concrétiser, il serait plus difficile d'opérer un changement dans le futur.

19 millions de Roumains vont donc devoir approuver ou rejeter un changement de la définition du mariage et de la notion de la famille qui préciserait que seuls "un homme et une femme" peuvent s'unir.

Les Roumains sont appelés aux urnes ce samedi 6 et dimanche 7 octobre dans le cadre d'un référendum visant à graver dans la constitution roumaine l'interdiction de mariage pour les couples du même sexe. Le référendum est organisé par la gauche au pouvoir qui a récemment fait parler d'elle car elle est accusée d'avoir "voulu affaiblir la lutte contre la corruption".

