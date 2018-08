Roumanie : une manifestation anticorruption dégénère dans le centre de Bucarest

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le président, Klaus Iohannis, a déclaré sur son compte Facebook « fermement » condamner « l’intervention brutale de la gendarmerie, disproportionnée par rapport à l’attitude de la plupart des manifestants » et précise que « toute forme de violence est inacceptable ». En conclusion, il ajoute que le ministre de l’Intérieur (PSD) doit « donner des explications sur la façon dont il a géré les événements de ce soir ».

Le texte, selon ses détracteurs aurait pour but de « permettre à des responsables politiques d’échapper aux poursuites » rapporte l’AFP.

Les manifestants, dont une grande partie sont issus de la diaspora, étaient venus demander la démission du gouvernement accusé de « corruption ». Un événement qui vient couronner plusieurs mois de grogne contre le gouvernement en place et qui a pour genèse la réforme de la justice lancée par le PSD (parti au pouvoir) depuis fin 2016, qui menace l’indépendance des magistrats.

La chaîne Digi24 avance pour l’heure le chiffre de 440 blessés du côté des manifestants et rapporte celui de neuf blessés côté gendarmes.

Face à des violences qui auraient été provoquées par des « membres des galeries de clubs de football » selon la gendarmerie, les forces de l’ordre ont répondu en utilisant canon à eau et gaz lacrymogène.

Un millier de gendarmes et de policiers anti-émeute sont intervenus pour disperser entre 60 000 et 80 000 personnes venues manifester ce vendredi 10 août place de la Victoire dans le centre de Bucarest.

