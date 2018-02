Rougeole : Agnès Buzyn incite les non-vaccinés à réaliser un "rattrapage"

Agnès Buzyn met en garde. Sur France Inter, la ministre de la Santé a incité les personnes ou les parents qui n'ont pas fait vacciner leur enfant contre le rougeole de faire "un rattrapage", en raison d'une début d'épidémie, notamment en Nouvelle-Aquitaine. "La vaccination est autour de 70%, c'est le cas dans le Sud-Ouest. C'est totalement insuffisant pour empêcher une épidémie d'émerger" rappelle-t-elle.

En Nouvelle-Aquitaine, 269 cas de rougeole ont été recensés depuis novembre. "C'est une maladie potentiellement grave et les personnes les plus vulnérables, notamment celles que l'on ne peut pas vacciner aujourd'hui, pâtissent du fait que la population n'est pas suffisamment couverte par le vaccin et dissémine le virus", insiste la ministre.

Ce mardi, une personne est morte à Poitiers. Il s'agissait d'une femme de 32 ans, non vaccinée contre la maladie.