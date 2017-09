A Roubaix, une jeune fille paraplégique attaquée par une meute de rats

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En attendant le retour de sa fille, le père de famille a changé de logement et a annoncé son intention de porter plainte contre le bailleur pour négligence. Selon lui, la présence des rats s'explique par la présence de poubelles sur le parking " Depuis fin 2012, je multiplie les demandes auprès des différents services parce que nous sommes victimes d'invasions en tous genres. Le service hygiène de la ville est venu à deux reprises. Rien n'a bougé. Ce n'est pas parce qu'on est au RSA, qu'on vit dans une courée à Roubaix, qu'on doit être traités comme des animaux"

"Elle a reçu une batterie de vaccins. Ses bouts de doigts ont été bouffés, ce n'est pas opérable. Concernant la rage, les résultats sont revenus de Pasteur et ils sont plutôt positifs. Il faut aujourd'hui que ses blessures cicatrisent".

Le père, encore horrifié se confie à la Voix du Nord déclare avoir d'abord cru à un cambriolage qui avait mal tourné "Elle saignait des oreilles, j'ai cru qu'elle avait été victime d'une hémorragie cérébrale. J'ai eu la peur de ma vie". "Du fait de sa maladie elle est moins sensible à la douleur que nous. Elle a dû sentir les rats s'activer sur elle mais elle n'a pas eu la présence d'esprit de nous appeler. Selon les médecins, c'est un phénomène assez rare. Les rats n'attaquent quasiment que les personnes mortes" détaille-t-il.

Horrible. A Roubaix dans le nord de la France, un père de famille découvre le matin du deux septembre sa fille paraplégique de 14 ans baignant dans une mare de sang. La jeune fille a été mordue et griffée plus de 200 fois sur l'ensemble du corps selon une source policiere qui se confie à l'AFP.

