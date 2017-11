Roselyne Bachelot condamnée pour avoir accusé Nadal de dopage

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Crise catalane: à Barcelone, commerçants et hôteliers s'alarment

Paris et Rabat conjuguent leurs visées économiques en Afrique

Cameroun: à Bamenda, couvre-feu nocturne et psychose des violences

Paris et Rabat conjuguent leurs visées économiques en Afrique

En savoir plus

Ce jeudi 16 novembre, le tribunal correctionnel de Paris, qui a jugé Roselyne Bachelot coupable de diffamation, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et 10.000 euros de dommages et intérêts, en réparation de son "préjudice moral". Roselyne Bachelot devra également verser 2.000 euros au joueur au titre des frais de justice.

En mars 2016, interrogée sur la chaîne D8 au sujet de l'affaire du contrôle positif de l'ancienne numéro 1 mondiale russe Maria Sharapova, Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de la Santé et des Sports (2007-2010), avait accusé Rafael Nadal, longuement absent en 2012, d'avoir feint une blessure pour dissimuler un contrôle antidopage positif. "On sait que la fameuse blessure de Rafael Nadal, quand il a été arrêté sept mois, est certainement due à un contrôle positif", avait-elle notamment déclaré.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres