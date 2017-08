Roman Polanski accusé par une troisième femme d'agression sexuelle sur mineure

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Samantha Geimer accuse le cinéaste de l'avoir drogué puis violé quand elle avait 13 ans, dans la maison de l'acteur Jack Nicholson - alors absent - à Los Angeles, en 1977. Et en 2010, l'actrice britannique Charlotte Lewis, a aussi déclaré que le réalisateur l'aurait agressé sexuellement lorsqu'elle avait 16 ans.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres