Roissy : 137 kilos de captagon saisis par les douanes

C'est une première en France. Depuis le début de l'année, environ 135 kilos de captagon ont été interceptés à l'aéroport parisien de Roissy, selon la douane. À base d'amphétamine, qui annihile l'empathie et développe les capacités mentales et physiques, le captagon est connu pour être utilisé par des djihadistes auteurs d'attentat. Il est également consommé pour son usage récréatif dans les pays du Moyen-Orient. "Récemment présenté comme 'la drogue du conflit syrien', en raison des ravages qu'il cause dans ce pays, le captagon est un psychostimulant créé à la fin des années 50 et désormais principalement consommé au Moyen Orient", rappelle la douane ce 30 mai.

Dissimulé dans les parois des moules industriels en provenance du Liban

La première cargaison de 350 000 comprimés (70 kilos) a été interceptée le 4 janvier dernier lors d'un contrôle des moules industriels en provenance du Liban et à destination de la République tchèque. "Il s'avère que la cargaison était en réalité destinée à l'Arabie Saoudite, en passant par la Turquie", précisent les douaniers dans un communiqué.

Le 22 février, les agents ont saisi 67 kilos de comprimés de captagon dissimulés de la même façon, dans les parois des moules en acier. "Selon les analyses réalisées en laboratoire, les comprimés sur lesquels sont inscrits les 2 "C" caractéristiques du captagon, contiennent de l'amphétamine et de la théophyline", expliquent les douaniers. La valeur totale de ces 137 kilos de drogue est estimée à près de 1,5 million d'euros. Désormais, les enquêteurs cherchent à savoir si la drogue a été produite au Liban, dans les usines régulièrement utilisées par les trafiquants, ou bien en Syrie, où le groupe État islamique a pris le contrôle de nombreux laboratoires, indique RTL.

