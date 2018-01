Roger Federer remporte son 20e titre du Grand Chelem

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Devant ce record, le tennisman n'a pu dissimuler son émotion et ses larmes après s'être emparé de la coupe. "Je suis content que ce soit fini, je suis heureux d’avoir gagné, après la superbe année que je viens de vivre (...) Merci à tous ceux qui ont rendu cette soirée particulière pour les deux joueurs. Vous remplissez le stade, vous me rendez nerveux, vous êtes également là à l’entraînement…Merci pour tout. Merci à mon équipe. Vous êtes tous géniaux", a-t-il déclaré.

Avec ses 20 titres remportées, "il s'est imposé plus d'une fois sur trois (35,7%)".

Depuis sa première finale de Grand Chelem en 2003, Roger Federer "a été présent plus d'une fois sur deux en finale dans les tournois qu'il a disputés (30 fois sur 56, soit 53,5% du temps)", a calculé Eurosport.

Roger Federer a décroché dimanche son vingtième sacre en Grand Chelem en dominant en finale de l'open d'Australie Marin Cilic en cinq manches (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1) et en un peu plus de trois heures de jeu. A 36 ans, c'était la sixième victoire du Suisse à Melbourne.

