Robert de Niro et Joe Biden ont été également visés par les lettres piégées

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Twitter conforte ses profits et s'envole en Bourse

Twitter conforte ses profits et s'envole en Bourse

En savoir plus

Cette vague de courriers contenant des bombes artisanales a généré un vent de panique aux Etats-Unis. Hillary Clinton et Barack Obama ont notamment été visés par ces colis suspects. La campagne des élections de mi-mandat est très fortement impactée par ce climat de terreur et de suspicion. La piste du terrorisme intérieur est pour l'instant privilégiée.

Les médias américains ont également dévoilé ce jeudi qu'un autre colis suspect a été envoyé à l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Le courrier était adressé à sa résidence dans le Delaware. Joe Biden est cité comme le possible candidat démocrate pour l'élection présidentielle de 2020.

Robert de Niro avait déjà ouvertement affiché son hostilité par le passé envers Donald Trump, ses idées et sa politique.

Le colis a été extrait et transporté dans un centre d'analyses dans le Bronx.

La campagne des élections de mi-mandat aux Etats-Unis est marquée par un climat violent et par la terreur.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres