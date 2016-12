Robert Ménard sera jugé pour provocation à la haine après ses propos sur les écoliers musulmans

Poursuivi pour avoir estimé publiquement qu'il y avait trop d'enfants musulmans dans sa ville de Béziers, Robert Ménard sera jugé le 8 mars prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. Le maire de Béziers, proche du Front national, sera jugé devant le tribunal correctionnel à Paris pour provocation à la haine, après avoir fait l'objet d'un renvoi en procès le 24 novembre par le parquet de Paris, qui avait été saisi par la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié des peuples, a expliqué une source judiciaire.

Dans le détail, le parquet vise le maire de Béziers pour deux de ses déclarations. La première avait été publiée sur son compte Twitter, le 1er septembre : "#rentreedesclasses: la preuve la plus éclatante du grand Remplacement en cours. Il suffit de regarder d'anciennes photos de classe...". La seconde déclaration avait été faite sur la chaîne LCI le 5 septembre : "Dans une classe du centre-ville de chez moi, 91% d'enfants musulmans. Évidemment que c'est un problème. Il y a des seuils de tolérance (...)".

Le parquet de Paris vise le délit de provocation directe à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de son appartenance à une nation, une race, une ethnie, ou une religion. La Licra a indiqué dans un communiqué son intention d'être partie civile.

