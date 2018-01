Robert Bourgi : "Fillon, j'ai décidé de le tuer"

"Je vais le niquer", assurait l'avocat Robert Bourgi, à propos de François Fillon, pendant la campagne présidentielle. Ce propos est rapporté dans un documentaire à paraitre ce lundi soir sur BFMTV. En attendant, l'avocat était invité sur cette même chaîne, ce matin pour évoquer la chute de l'ancien chef du gouvernement.

"Lorsqu'il était Premier ministre, on se voyait une à deux fois par mois. J'allais boire le scotch avec lui à Matignon, dans son bureau. Il me savait proche de Nicolas Sarkozy, et voulait savoir ce qu'on pensait de lui au château [à l'Elysée]. Je lui disais la vérité: que c'était un supplétif" raconte l'avocat. Peu après, il est sollicité par Fillon qui cherche des clients pour sa société de conseil. "Je lui ai dit: ne t'aventure pas là-dedans, tu auras des ennuis. Il a insisté, je me suis gardé de lui présenter qui que ce soit.

Mais je savais qu'un jour, il aurait des problèmes".

Mais ce sont surtout les attaques contre Nicolas Sarkozy qui l'ont mis en colère, notamment la référence au Général de Gaulle. "Fillon, j'ai décidé de le tuer pour plusieurs raisons", explique-t-il. "D'abord parce qu'il a violé toutes les règles de l'amitié. J'ai toujours été correct avec lui, toujours été fidèle. J'ai toujours défendu la position de François Fillon auprès de Nicolas Sarkozy." Ensuite, c'ets la phrase sur De Gaulle qu'il ne digère pas. D'où la troisième raison : "il passait son temps à démolir Sarkozy. Ca je ne le supporte pas." Enfin, "je le savais accro à l'argent. On ne pouvait pas laisser faire. Tout ou tard, celui qui aurait pu diriger la France, aurait eu de sérieux problème."