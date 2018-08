LR et le RN veulent voir la Tunisie accueillir l'Aquarius

Après le président du port de Sètes, le président du conseil exécutif de la Corse, Gilles Simeoni a lui aussi proposé que l’île accueille l’Aquarius. En juin dernier, les Corses s’étaient d'ores et déjà dit prêt à accueillir les migrants. Sur Twitter, l’élu a déclaré : “Aquarius : la Corse et ses ports restent disponibles pour une aide humanitaire d’urgence” avant d’ajouter : “J’ai écrit aux présidents des îles et régions de Méditerranée : nous devons exiger des Etats de l’UE qu’ils mettent en place une vraie politique européenne en matière d’aide humanitaire en Méditerranée”.

Face à ces propositions, Les Républicains et le Rassemblement National (ex-FN) ont également tenu à faire entendre leurs voix sur le sujet. Les deux partis politique ont jugé qu’il n’était pas dans l’intérêt de la France d'accueillir ces 141 migrants afin de ne pas créer “d’appel d’air”. Leur proposition : pousser la Tunisie a ouvrir ses ports.

Selon, Gilles Platret (porte-parole LR), interrogé sur France Info, “les Républicains sont favorables à une position de fermeté vis-à-vis de ces situations" car "nous ne pouvons pas créer un nouvel appel d'air". Une prise de position que partage le RN, par la voix de son porte-parole, Jordan Bardella interviewé sur LCI.

A l’instar de M. Platret, qui sur France Info, déclarait que les accueillir "sous le coup de l'émotion ne ferait qu'encourager (cette immigration, NDLR) et faire le jeu des passeurs" ; M. Bardella a, lui, accusé les “ "les ONG (de faire) le jeu des passeurs qui font de la traite d'êtres humains". Ce dernier est allé plus loin, estimant que la France devait “prendre ses responsabilités en n’accueillant pas l’Aquarius”.

A l’heure actuelle, la France chercherait toujours une solution avec les pays de l’UE ayant, eux aussi, une façade maritime sur la Méditerrané. L’Elysée ne s’est pas exprimée sur les proposition d’accueil faites par les ports de Corse et de Sète.