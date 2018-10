A Riyad, le "concile des Sages" tente de gérer la crise Kashoggi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il pourrait donc mettre sur la banc le jeune Mohammed ben Salmane, qui s'est par ailleurs fait beaucoup d'ennemis en Arabie Saoudite depuis qu'il a été désigné par son père prince héritier. Il avait notamment évincé le Prince Ben Nayef, proche de la CIA... et de Jamal Khashoggi. Une hypothèse avancée serait que le frère de MBS, Khaled ben Salmane, soit désigné comme vice-prince héritier, et en vienne à évincer son frère à terme.

Le rassemblement est discret, mais le "comité des sages" de la famille saoudienne, autrement dit les chefs des sept clans de la tribu Saoud, sont enfermés dans leur palais de Riyad. La question tournerait sur la légitimité du prince Mohammed ben Salmane, très largement compromis dans l'affaire de l'assassinat possible du journaliste Jamal Khashoggi, opposant à la famille Saoud. Même si Donald Trump a déclaré que le prince et le roi ne savaient rien du sort du journaliste, nombreux sont ceux qui considèrent que le probable assassinat de Khashoggi porterait la marque de la brutalité du prince héritier.

