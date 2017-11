Riss : "les «islamo-gauchistes» sont eux aussi en pleine décrépitude"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ce dernier est aussi revenu sur les menaces de mort qui se sont multipliées après la couverture de Charlie Hebdo sur Tariq Ramadan. "Ce n'est pas la première fois, depuis janvier 2015, que nous recevons de nombreuses menaces de mort" explique-t-il. "Mais il semble que pour cette couverture, leur nombre soit plus élevé que d'habitude. Depuis janvier 2015, la parole s'est libérée et l'appel au meurtre s'est banalisé, en particulier sur les réseaux sociaux."

Riss a dégainé. Dans un édito terrible, le directeur de la publication s'en prend à Edwy Plenel. Le patron de Mediapart est souvent catalogué comme «islamo-gauchiste ». L'occasion pour le Figaro d'interroger Riss sur cette faction de la gauche. "Les «islamo-gauchistes» font partie du paysage politique depuis déjà longtemps" souligne-t-il. "Ils ne nous surprennent plus, et répondent à des schémas idéologiques tellement démagogiques qu'ils en perdent toute crédibilité".

