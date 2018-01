Risques d'avalanches : la Savoie a été placée en vigilance rouge

C'est un fait rare et la prudence est plus que jamais de mise. Le département de la Savoie a été placé en vigilance rouge par Météo France. L'alerte durera jusqu'à mardi matin, en raison des chutes de neige exceptionnelles. Les massifs concernés sont ceux de la Haute Maurienne et du sud de la Taute Tarentaise et l‘Est du Queyras, en Savoie.

Dans son bulletin, l'institut météorologique conseille d'éviter "tout déplacement sur les secteurs routiers d'altitude". Plus haut que 1 800 m environ, certaines avalanches "pourraient suivre des trajectoires inhabituelles et toucher des routes ou habitations" décrit Météo France.

La situation est "exceptionnelle" et se produirait en moyenne une fois tous les 30 ans".

"C'est la deuxième fois que la vigilance rouge pour le risque d'avalanche est annoncée depuis que le système de vigilance actuel a été mis en place, en 2001. C'est même la première fois qu'elle est déclenchée dans les Alpes" a indiqué le directeur du Centre d'études de la neige (CEN), interrogé par LCI. Cinq autres départements sont placés en vigilance orange: les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes (orages), le Gard (inondations), et les Hautes-Alpes (avalanches).