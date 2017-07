Rihanna confie avoir été "très inspirée et impressionnée" par Emmanuel Macron

L'Elysée, "the place to be" pour les peoples de la planète ? Mercredi en fin d'après-midi, Rihanna a été reçue plus d'une heure par Emmanuel Macron. Une rencontre organisée à la demande de la superstar de la chanson, originaire de la Barbade, et qui souhaite voir la France s'engager dans le Partenariat mondial pour l'éducation, fondation dont elle est ambassadrice. Tout sourire, "Riri" a pris la pose sur le parvis de l'Elysée avec Brigitte Macron à son arrivée et à son départ.

"J'ai eu une rencontre absolument incroyable avec le Président et la Première dame, ils ont été incroyablement accueillants avec nous" a-t-elle confié à la sortie du palais présidentiel. La chanteuse dit avoir "été très inspirée et impressionnée par le leadership" d’Emmanuel Macron. "Nous avons parlé d'éducation sur le plan mondial. Nous aurons de grandes annonces en septembre et nous agirons davantage en Afrique en octobre", a-t-elle précisé en parlant le fonds humanitaire. "C'est l'année de l'éducation" a-t-elle souligné.

L’interprète d’Umbrella a également remercié le président français sur Twitter.

Thank you Mr. President @EmmanuelMacron and Madame First Lady for the incredible meeting and passion for global and girls education! 🇫🇷 — Rihanna (@rihanna) 26 juillet 2017

Cet entretien glamour entre le président de la République et la star planétaire intervient deux jours après que le couple présidentiel a rencontré le chanteur irlandais Bono, venu lui aussi parler de son association humanitaire d'aide à l'éducation, "One".