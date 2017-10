"Rien n’est fait sans l'aval du président" : Brigitte Macron précise son rôle à l'Elysée

Chacun à sa place. A l’occasion d’une interview publiée mercredi dans le magazine Point de Vue, Brigitte Macron a souhaité évoquer son rôle à l’Elysée et la "hiérarchie" le président de la République. Cette interview fera d’ailleurs partie d'un livre que publie l'historienne Joëlle Chevé, L'Elysée au féminin de la IIe à la Ve République (éditions du Rocher).

"C'est une première" a-t-elle estimé, en parlant de la "charte" qui précise son rôle. "Les Français doivent savoir ce que je fais, comment je le fais et avec quels moyens. Je me suis mise au travail - bénévolement bien entendu - dès notre arrivée à l'Élysée". Et d'ajouter : "Je travaille en équipe avec le cabinet du président. Notre fonctionnement au quotidien n'est ni autonome ni indépendant de l'organisation constituée autour du Président et rien n'est fait sans son aval. Je n'irai pas sur les territoires de l'exécutif.

Ma fonction m'amène à être sur un temps différent, loin de l'actualité".

Confiant recevoir à l'Elysée "140 lettres par jour", la "First Lady" est souvent sollicitée par ceux qui trouvent ailleurs "portes closes". "J'ai prêté attention aux sujets sur lesquels ils me sollicitaient. Ce qui revenait le plus souvent était lié aux difficultés d'inclure dans la société ceux qui sont différents". rapporte Brigitte Macron.