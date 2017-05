Richard Ferrand évoque des regrets concernant l'embauche de son fils

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

USA: BNP Paribas écope d'une amende pour manipulation des changes

Mélenchon s'en prend à Cazeneuve, "le bedeau du capital et de ce gouvernement"

En savoir plus

Le député du Finistère a aussi condamné sur son blog les propos tenus par un membre de son cabinet. Celui-ci avait déclaré à franceinfo qu'en Centre-Bretagne il n'était pas "simple de trouver un jeune, volontaire, pour travailler cinq mois, qui sait lire et écrire correctement, aller sur Internet". "Je condamne fermement les propos honteux parus dans un article publié par France Télévisions et qui sont attribués à un membre de mon cabinet". "Je m’attache personnellement à vérifier l’exactitude de la citation. Si un membre de mon équipe a effectivement employé de tels mots, des sanctions seront prises immédiatement", a-t-il ajouté.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres