"Richard Ferrand a été extrêmement défaillant" tacle la députée LREM Claire O’Petit

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Loin de s'arrêter en si bon chemin, elle a continué de tirer à boulets rouges sur Richard Ferrand.: "Il était présent à l'Assemblée. Mais nous n'avons pas eu du tout de réunion. Il y a eu un 'caca boudin' des Républicains quand Solère a été élu. Là, Ferrand n'a absolument pas été la hauteur. On s'est tous retrouvés dans les couloirs en se demandant ce qu'il fallait faire. Nous nous sommes réunis dans une salle, certains étaient déjà au bar. C'était une catastrophe. Dans les deux mois, ça a été mieux. Mais tous les crashs qu'il y a eu, c'était pendant cette journée-là. Richard Ferrand n'a pas su tenir le groupe à ce moment-là".

Et là, nous n’avons pas pris le temps de parler politiquement de ce qui allait se passer si nous ne votions pas pour un Républicain", en l’occurrence pour Eric Ciotti.

"Il y avait deux personnes LR que nous devions élire pour les questures et il n’y a pas eu de préparation avant", souligne-t-elle. "Nous avions le choix entre Ciotti et Solère.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres