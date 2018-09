Le revenu universel d'activité va fusionner le RSA, les APL et la prime d'activité notamment

Le discours du président de la République, dans le cadre de l'annonce du plan pauvreté, était particulièrement attendu ce jeudi matin pour le volet social. Emmanuel Macron a notamment annoncé la création d'un "revenu universel d'activité".

"Par une loi en 2020, nous allons créer un revenu universel d’activité pour permettre à chacun de vivre décemment. [Ce revenu sera] universel car chacun pourra y prétendre dès que ses revenus passeront en-dessous d’un certain seuil.

Nous allons fusionner le plus grand nombre des prestations sociales pour enfin apporter une réponse unique pour s’assurer que des gens vivent dignement".

Cette aide se présentera sous la forme d'un contrat d’engagement et de responsabilité réciproque et sera assortie de "droits et devoirs supplémentaires". Chaque allocataire s’inscrira dans un "parcours d'insertion où il sera impossible de refuser plus de 2 offres d’emplois raisonnables".

Cette nouvelle aide va en réalité fusionner "le plus grand nombre de prestations sociales".

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, a précisé que ce revenu n'était pas universel. Il sera attribué "sous condition de ressources".

Les prestations sociales qui devraient être englobées reposeraient sur "un socle qui contiendra au minimum le RSA, les APL et la prime d'activité puisque la philosophie est de faciliter un retour à l'emploi", a précisé la ministre.