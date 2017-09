Les retraites revalorisées de 0,8% en octobre

Le montant de la pension de retraite de base augmentera de 0,8% dès le 1er octobre prochain. Il s'agit d'une hausse de 8 euros par mois pour une pension de base de 1 000 euros. Les salariés du privé, le RSI des indépendants et la MSA des agriculteurs sont concernés par cette revalorisation. Cette dernière intervient après trois ans d'un quasi-gel. En effet, en 2014, il n'y a pas eu de revalorisation car le gouvernement entendait faire des économies. En 2015, il y a eu juste 0,1% de hausse. In fine, en 2016, l'inflation a été trop faible pour une revalorisation.

Le minimum vieillesse augmenté d'ici 2022

Si la retraite complémentaire ne sera pas augmentée cette année, le minimum vieillesse le sera. Le gouvernement prévoit une hausse de 100 euros d'ici 2022. A ce jour, le minimum vieillesse est fixé à 803 euros par mois.

Invité de RMC et BFMTV ce 18 septembre, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics, a commenté cette décision de l'Etat : "On va surtout essayer de s'appuyer là où les gens sont plus mal payés. Le minimum vieillesse va être augmenté de 100 euros par mois".