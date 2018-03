Les retraités et professionnels de l'aide aux personnes âgées manifestent ce jeudi

Une grogne qui se généralise. Après des manifestations le 30 janvier dernier, le personnel des Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) va de nouveau battre le pavé ce jeudi 15 mars. Les revendications sont claires : amélioration des conditions de travail et des salaires, hausse du financement, augmentation du nombre de soignants pour permettre d'accorder plus de temps à chaque personne.

Et les Ehpad ne seront pas seuls : EHPA (établissements d'hébergement pour personnes âgées), USLD (unités de soin de longue durée), hôpitaux gériatriques et services d'aide à domicile sont également en colère… mais également les retraités.

Neuf syndicats et organisations nationales, dont la CGT, FO, la CFTC et Solidaires, ont en effet appelé à manifester pour défendre le pouvoir d'achat des retraités. A Paris, le cortège partira de Montparnasse à 14h30, et des manifestations sont également prévues dans le reste de la France.

Ces derniers doivent en effet subir la hausse de la CSG, sans contrepartie. Régulièrement interpellé sur ce dossier, Emmanuel Macron dit "assumer" et a demandé "un effort" aux retraités pour "les plus jeunes générations et pour récompenser le travail".