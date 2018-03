Retraites : Emmanuel Macron ne sent pas "de colère" dans le pays

Alors que des milliers de retraités manifestent partout en France ce jeudi pour défendre leur pouvoir d'achat et les professionnels de l'aide aux personnes âgées sont appelés à la grève pour réclamer plus de moyens humains, Emmanuel Macron a déclaré lors de son déplacement en Touraine qu'il "ne sent pas de colère" dans le pays. "Il y a des gens qui essaient de dresser les Français les uns contre les autres, ce n'est jamais une bonne idée. Nos concitoyens ont parfois des angoisses, nous sommes là pour les accompagner et faire que ce pays réussisse", a-t-il déclaré à la presse après avoir visité un lycée à Loches (Inde-et-Loire).

"Si on veut que les retraites soient payées, ce sont les actifs qui les paient"

"Quand on change les habitudes, il faut expliquer avant que les gens n'en voient les effets, c'est très important", a-t-il estimé, interrogé sur le mécontentement des retraités. "Nos retraités, je les respecte et j'ai envie qu'ils soient bien dans notre société, mais je suis aussi responsable de l'ensemble de la Nation, et si on veut que les retraites soient payées, ce sont les actifs qui les paient", a lancé le chef de l'État qui a été interpellé par plusieurs personnes âgées au cours de son déplacement mercredi à Tours.

"Il faut remettre la France dans le travail, par la réforme du marché du travail, de l'apprentissage mais aussi par ce transfert que nous avons fait qui permet que le travail paie mieux, pour payer les retraites de nos aînés", a-t-il conclu, en faisant référence à la baisse des cotisations sociales pour les salariés.