Retour de la neige et du verglas : la préfecture recommande d'éviter les déplacements en voiture en Ile-de-France

La prudence et la vigilance sont encore de mise en ce mardi 13 février. Météo France a alerté sur un nouvel épisode de pluie mêlée de neige pour mardi après-midi. L’institut météorologique prévoit entre 1 à 3 cm de neige mardi sur l’Ouest de l’Ile-de-France. Le département des Yvelines devrait être particulièrement concerné par ces intempéries.

Dans un communiqué, le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, a recommandé d'éviter les déplacements en voiture, de privilégier les transports en commun et d'éviter les itinéraires de la partie Ouest de la région parisienne.

Les autorités appellent également à la plus grande vigilance sur la route et à adapter la vitesse des véhicules afin de limiter les risques de glisser et d'en perdre le contrôle.

Si cet épisode neigeux est de bien moindre importance comparé à celui de vendredi dernier, l’apparition de verglas est à craindre. Il pourrait se former dans la nuit de mardi à mercredi, des températures négatives (de -1 à -4 degrés) étant prévues.