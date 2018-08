Une résurgence d'épidémie de choléra inquiète l'Algérie

Il y aurait 49 cas de choléra confirmés, deux décès et 136 personnes hospitalisées, selon le dernier bilan des autorités. Le gouvernement algérien a enfin admis la résurgence du choléra dans le pays Pourtant depuis des semaines, des dizaines de patients atteints de diarrhées aiguës affluent dans les hopitaux du pays. Les autorités ne parleront de choléra que le 23 aoûit, trois jours après avoir publiquement exclu cette hypothèse.

Selon le média en ligne TSA (Tout Sur l'Algérie), le gouvernement ainsi que l'institut Pasteur "étaient au courant de la nature de la maladie au moins dès le lundi 20 août".

Critiqué sur sa gestion de la crise, le ministre de la Santé Mokhtar Hasbellaoui s'est défendu ce dimanche en expliquant qu' "on ne peut pas annoncer la maladie avant le diagnostic positif, on était dans un cadre de suspicion.

Dès qu'on a eu la confirmation on l'a dit" et que son ministère est "actif depuis le premier jour pour mettre en place une stratégie" suscitant moqueries et indignation sur le web.

La dernière épidémie d'ampleur de choléra remonte à 1986 où la maladie avait contaminé 4500 personnes. Aucun cas de choléra n'était à signaler dans le pays depuis 1996.