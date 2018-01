Un responsable du Pentagone suggère de tuer les djihadistes à coups de pelle

Mercredi 10 janvier, un responsable du Pentagone, l'adjudant John Troxell, qui représente le corps des sous-officiers au sein de l'état-major américain, a publié un long message sur les réseaux sociaux, proposant d'achever les djihadistes du mouvement État islamique (EI) à coups de pelle s'ils ne se rendaient pas aux forces de la coalition.

Un graphique qui explique comment utiliser une pelle à des fins létales

Les combattants de l'EI « doivent comprendre qu'ils ont deux options quand ils se retrouvent face à nous : se rendre ou mourir ! », a-t-il tweeté. Dans une version un peu plus longue et publiée sur Facebook, il a expliqué que si les djihadistes décident de se rendre, les Américains « assureron(t) leur transfert en toute sécurité vers leur cellule, leur fourniron(t) du rata, un lit de camp et respecteron(t) les procédures ». « Cependant, s'ils choisissent de ne pas se rendre, nous les tuerons avec une grande violence, que ce soit avec l'assistance des forces de sécurité, en leur lançant des bombes, en leur tirant une balle dans le crâne ou en les frappant à mort avec nos outils de tranchées », a prévenu le conseiller du chef d'état-major Joe Dunford.

Ces avertissements ont été illustrés d'une photo montrant un soldat portant une pelle articulée, utilisée par les soldats américains pour creuser des tranchées afin de se protéger du feu ennemi. En outre, ce message a été partagé plus de 1 500 fois sur Facebook mercredi soir. Certains internautes se sont indignés, d’autres ont salué le message du militaire. Ce dernier a aimablement répondu aux commentaires sur Facebook en publiant un graphique qui explique comment utiliser une pelle à des fins létales. « Presque tous les soldats en portent. C'est une arme versatile et formidable », a-t-il écrit.