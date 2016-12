Résolution sur Israël : une décision "honteuse" affirme Benyamin Nétanyahou

Israël ne décolère pas après l'adoption d'une résolution condamnant les colonies créées en Cisjordanie. Benyamin Nétanyahou a ainsi jugé cette décision "biaisée et honteuse" lors d’une cérémonie retransmise à la télévision. "Mais nous la surmonterons (…) cela prendra du temps mais cette décision sera annulée" a-t-il assuré. Le vote ayant pu être obtenu par l'abstention des Etats-Unis, le chef du gouvernement israélien s'en est pris à l'administration Obama qu'il accuse d'un "coup anti-israélien honteux aux Nations unies." Benyamin Nétanyahou a aussi annoncé une réévaluation d'ici un mois de "tous les engagements d’Israël avec l’ONU, y compris le financement par Israël d’organismes des Nations unies et la présence en Israël de représentants de l’ONU."

Donald Trump réagi dans un tweet, soulignant que les négociations pour obtenir la paix au Proche-Orient étaient désormais "beaucoup plus difficiles (…) Dommage, mais nous y arriverons quand même!"

The big loss yesterday for Israel in the United Nations will make it much harder to negotiate peace.Too bad, but we will get it done anyway!