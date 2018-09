"La résistance de l'intérieur" : la tribune explosive publiée par le New-York Times

C'est une tribune explosive que publie le New-York Times dans ses colonnes. L'auteur, anonyme, se présente comme "un membre de la résistance de l'intérieur" de l'administration Trump. Un membre important "connu du public" comme l'explique le journal en préambule. Un texte qui a provoqué l'ire de Donald Trump qui dénonce là un acte "lâche" et s'interroge sur une possible "Trahison" sur Twitter. Le locataire de la Maison Blanche va jusqu'à demander si cette "personne existe vraiment" ou si le New-York Times, bête noire de Trump, ne l'a pas tout simplement inventé.

Si elle existe, il exhorte le NYT à la "dénoncer" pour des "raisons de sécurité nationale".

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 septembre 2018

Mais le texte est publié. Et le quotidien souligne d'emblée la rareté d'une publication anonyme dans ses pages. Il justifie ce choix par "la mise en perspective importance qu'il peut apporter à ses lecteurs".

Anti-commerce et antidémocratique

L'auteur, lui, n'y va pas de main morte. Il dénonce les actes d'un président "dépourvu de moralité" qu'il qualifie comme "instable". "Même s'il (Donald Trump) a été élu en tant que Républicain, le président montre peu d'affinités pour les idéaux longtemps défendus par les conservateurs : des esprits livres, des marchés libres et des Hommes libres. Au mieux, il a invoqué ces idéaux dans des déclarations cadrées. Au pire, il les a attaqués" explique-t-il. Il poursuit : "En plus de son marketing de masse sur la notion que la presse est l'"ennemie du peuple", les élans du président Trump sont généralement anti-commerce et antidémocratiques".

Une charge frontale d'une rare violence sur la politique menée par le président des Etats-Unis et contre sa personne mais le plus intéressant est sur la "résistance silencieuse" décrite par l'auteur qui s'organise "au sein de l'administration". On apprend que plusieurs membres de l'administration Trump "essaient de faire ce qu'il faut quand Donald Trump ne le fait pas".

Résistance silencieuse

"Il y a une résistance silencieuse au sein de l’administration, rassemblant des gens qui ont choisi de privilégier d’abord leur pays" explique l'anonyme qui estime que "les Américains doivent savoir qu'il y a encore des adultes à bord".

Comme exemple, l'auteur prend l'exemple des relations diplomatiques avec la Russie "La plupart tentent de travailler en isolant autant que possible leurs dossiers de ses coups de gueule". Mais on peut aussi penser au passage du livre du journaliste américain Bob Woodward "Fear" à paraître le 11 septembre qui, dans un passage, décrit cette scène surréaliste entre le président Trump et le général Jim Mattis.

Après l'attaque chimique de Khan Cheikhoun attribuée au régime de Bachar el-Assad,Trump appelle Mattis pou lui demander d'assassiner le président Syrien : "Tuons-le bordel ! Allons-y ! On leur rentre dedans et on les bute". Après avoir assuré à Donald Trump qu'il s'en occupait, Mattis se serait retourné vers un conseiller et aurait déclaré "Nous n'allons rien faire de tout cela. Nous allons être beaucoup plus mesurés".