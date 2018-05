La résistance aux radars privés embarqués passe à l'action

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Trump dit qu'il va parler mardi avec Xi, commerce et Corée du Nord à l'agenda

Moquée au téléphone par le Samu, elle meurt quelques heures plus tard

PSG-Les Herbiers en finale de la Coupe de France de football : "La finale, on l'a déjà gagnée dans les cœurs"

Révision de la concession et des tarifs de l’autoroute à péage: Macky met la pression sur son gouvernement

La préfecture de Gironde étudie la légalité de son arrêté. S'il venait à être confirmé, on peut s'attendre très certainement à bien d'autres arrêtés similaires partout en France.

C'est un premier affront : le maire de Naujac-sur-Mer, dans le Médoc, a décidé de ne pas autorisé la circulation des voitures privées avec radar embarqué sur son territoire. Jean Bernard Dufour a justifié son choix en affirmant que de tels véhicules constituaient un danger pour la circulation. Il invoque un article du code de la route qui interdit "de placer sur le champ de vision du conducteur un appareil doté d'un écran ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation". Mais ce n'est pas tout, puisqu'il en a aussi profité pour critiquer vertement le "désistement croissant de services publics régaliens vers le privé", et dénoncer la mesure qu'il juge "extrêmement impopulaire".

