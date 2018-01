Réseaux sociaux : La justice américaine s'attaque aux faux "followers"

Devenir une star d'internet ? Pas si compliqué. Grâce à quelques entreprises malignes, un utilisateur Twitter ou Facebook peut gagner des milliers de "followers" pour faire gonfler artificiellement sa notoriété sur les réseaux sociaux. Cette pratique bien connue est désormais dans le collimateur de la justice puisque le procureur général de l’État de New York Eric Schneiderman a décidé d'ouvrir une enquête sur l'entreprise Devumi, spécialiste de la manœuvre. Cette dernière a vendu 3,5 millions de faux comptes à des politiciens ou des célébrités.

Le problème, c'est que l'entreprise aurait utilisé illégalement des informations de véritables personnes (quelques 55 000 comptes) pour en créer de nouveaux, totalement faux. "L’usurpation d’identité et la tromperie sont illégales selon la loi de New York. Nous ouvrons une enquête sur Devumi et sa vente apparente de robots utilisant des identités volées" a donc annoncé le procureur sur Twitter.

Au-delà de ces accusations, les faux comptes sont devenus la plaie des réseaux sociaux. Ils sont même parfois achetés pour décrédibiliser une personnalité. Twitter est régulièrement accusé de ne pas suffisamment sévir.